Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера

Араз Салехов
В мире
Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера
Фото: bundeskanzleramt.at

Жители Украины проголосовали за петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского.

— Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре… Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам, — говорится в сообщении.

Петиция, зарегистрированная 25 мая, набрала более 25 тысяч голосов. Ее автор уверяет, что установка памятника Херрингтону даст «четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество». Также автор петиции считает, что появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом, сообщает РИА Новости.

Накануне украинский лидер провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что Нидерланды активно вооружают страну. Он уточнил, что предпочел бы оставить информацию для ВСУ. По его словам, на встрече с Рютте также обсуждался вопрос поставок артиллерии.

Украина Владимир Зеленский Памятники
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте