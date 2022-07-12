Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на скульптуру порноактера

Фото: bundeskanzleramt.at

Жители Украины проголосовали за петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на памятник американскому порноактеру Билли Херрингтону. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает сайт офиса президента Украины Владимира Зеленского.

— Екатерина является дискуссионной исторической личностью, которая своими действиями нанесла большой ущерб украинской государственности и культуре… Предлагается проект памятника, где актер Билли Херрингтон будет сидеть за барной стойкой с бутылкой пива. Таким образом мы будем в выигрыше сразу по нескольким пунктам, — говорится в сообщении.

Петиция, зарегистрированная 25 мая, набрала более 25 тысяч голосов. Ее автор уверяет, что установка памятника Херрингтону даст «четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество». Также автор петиции считает, что появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом, сообщает РИА Новости.

Накануне украинский лидер провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что Нидерланды активно вооружают страну. Он уточнил, что предпочел бы оставить информацию для ВСУ. По его словам, на встрече с Рютте также обсуждался вопрос поставок артиллерии.