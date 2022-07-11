Зеленский пообещал «неприятный сюрприз» для России

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел в понедельник, 11 июля, встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что Нидерланды активно вооружают Киев.

— Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных, — заявил президент.

Зеленский уточнил, что на встрече с нидерландским премьером также обсуждался вопрос поставки артиллерии, передает РИА Новости.

8 июля сообщалось, что США поставят на Украину четыре РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним в качестве нового пакета военной помощи. Вашингтон, как уточняется, проводит консультации с Киевом по вопросу поставляемых вооружений, отслеживает их использование и учитывает полученную информацию при планировании следующих поставок.

Однако в Пентагоне заявили, что чем больше Украина получает помощи от Запада, тем сильнее растут ее запросы. По словам представителя Пентагона, Киев хочет получить новые ударные вертолеты, противовоздушные и противоракетные системы защиты, которыми обладают партнеры США.