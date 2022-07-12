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Медиафестиваль «Твоя Москва» стартует в парке искусств «Музеон» 16 июля

Оксана Васильева
Город
Медиафестиваль «Твоя Москва» стартует в парке искусств «Музеон» 16 июля
Фото: Антон Великжанин/ Москва 24

Ежегодный городской интерактивный информационный медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет в парке искусств “Музеон” с 16 по 31 июля.

«Твоя Москва» объединяет талантливых и креативных людей из разных сфер. В этом году изменился вектор проекта. Программа медиафестиваля будет включать в себя двенадцать тематических сессий по следующим направлениям: экология, наука, дизайн, культура, медиа. Спикеры лектория — известные журналисты, маркетологи, продюсеры, психологи, — в формате лекций, мастер-классов, public talk расскажут и обсудят с аудиторией как расширить и укрепить личностное и профессиональное развитие в новых экономических условиях.

Так, например, психолог, член Российской Психотерапевтической Лиги Елена Новоселова ответит на вопрос, как жить в большом городе и чувствовать себя счастливым каждый день. В современном мире крайне важны личностные коммуникации и навыки для их построения.

Как сделать свою речь яркой и интересной расскажет ведущий телеканала Москва 24 и консультант по коммуникативным навыкам Стас Кулик в сессии «Голос. Техника и постановка речи».

Как метавселенные встраиваются в нашу жизнь – оплата биткоинами, виртуальный шоппинг, DAO (новый подход к созданию компаний). Известный писатель, радио- и телеведущий Дмитрий А Быков обсудит эту актуальную тему с гостем public talk Максимом Михеенко старшим вице-президентом и сооснователем компании 5518 Studios.

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