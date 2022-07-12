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Еврокомиссия одобрила решение Канады вернуть газовую турбину для СП-1

Араз Салехов
В мире
Еврокомиссия одобрила решение Канады вернуть газовую турбину для СП-1
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Европейская комиссия приветствовала решение Канады вернуть газовую турбину для «Северного потока» Германии. Об этом во вторник, 12 июля, говорится в заявлении ЕК.

— Еврокомиссия (ЕК) приветствовала решение Канады вернуть газовую турбину Германии после ее ремонта для использования в газопроводе «Северный поток». Возвращение этой детали убирает один из предлогов для сокращения поставок российского газа в ЕС, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение канадской власти о возвращении Германии турбин для «Северного потока» после ремонта является неприемлемым исключением для санкционного давления на Россию. Он добавил, что канадское правительство должно было отказаться от подобного решения.

При этом читатели немецкого журнала Der Speigel обвинили президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии в связи с решением о возвращении турбины Siemens для «Северного потока — 1». Так, жители немецкого государства остались недовольны последними заявлениями украинского лидера, поскольку от возвращения турбины зависело обеспечение страны газом.

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