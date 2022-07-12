«До мнения Зеленского нет дела»: Читатели Der Speigel обвинили политика в лицемерии

Фото: president.gov.ua

Читатели немецкого журнала Der Speigel обвинили президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии в связи с решением о возвращении турбины Siemens для «Северного потока — 1».

— Если Зеленский считает, что немцы с удовольствием рискнут своими рабочими местами, не говоря уже о том, что они могут попросту замерзнуть, то он ошибается. Но интересно еще и то, что он явно нацелился использовать санкции, введенные в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии, — рассказала пользователь Annelena.

Так, жители немецкого государства остались недовольны последними заявлениями украинского лидера, поскольку от возвращения турбины зависело обеспечение страны газом.

— Эти санкции могут вводить, менять, приостанавливать и даже вовсе снять. До мнения господина Зеленского нет никакого дела, — цитирует его «Известия».

До этом украинский лидер заявил, что решение руководства Канады о возвращении Германии турбин для «Северного потока» после ремонта является неприемлемым исключением для санкционного давления на Россию. По его словам, канадское правительство должно было отказаться от подобного решения.

8 июля стало известно, что канадские власти собираются исключить из санкционного списка турбины для «Северного потока». Отмечается, что Оттава аргументирует свое решение тем, что возвращенное оборудование даст возможность России восстановить объемы поставок газа в Евросоюз.