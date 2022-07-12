МВД Крыма опровергло информацию о наличии Z-символики у участников драки в Судаке

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Крымские правоохранители не подтвердили наличие какой-либо символики, причастной к российской армии, на участниках конфликта на набережной в Судаке. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По данным ведомства, в ходе разыскных мероприятий были установлены все причастные к данному инциденту. Так, на них не было каких-либо опознавательных знаков, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим.

Сотрудники полиции, в свою очередь, начали процессуальную проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке. При этом причины данного конфликта не уточняются, сообщает сайт МВД по Крыму.

Накануне сообщалось, что неизвестные избили в курортном городе Судаке на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков уточнил, что нападавших уже разыскивают правоохранительные органы, а реакция будет «запредельно жесткой».