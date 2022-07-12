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Столичный суд оштрафовал Zoom на один миллион рублей за нарушение закона о персональных данных

Анастасия Колоскова
Происшествия
Столичный суд оштрафовал Zoom на один миллион рублей за нарушение закона о персональных данных
Фото: shutterstock

Мировой судья в Таганском районе столицы оштрафовал компанию Zoom Video Communications на миллион рублей за нарушения в области персональных данных. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда во вторник, 12 июля.

— Zoom Video Communications, Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.8 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — отметили в пресс-службе.

Размер штрафа, назначенного организации, составил один миллион рублей.

В этот же день аналогичное решение мировой судья вынес в отношении американской компании Ookla, которая продвигает услуги в сфере интернет-аналитики, и корпорации Apple. Первую оштрафовали на миллион рублей, вторую — на два миллиона рублей.

Закон «О персональных данных» обязывает отечественные и зарубежные организации хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, у которых нет офисов на территории страны, если они осуществляют деятельность, направленную на население России.

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