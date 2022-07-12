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Алексей Франдетти стал главный режиссером театра «Ленком»

Араз Салехов
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Алексей Франдетти стал главный режиссером театра «Ленком»
Фото: Казаков Александр

Должность главного режиссера московского театра «Ленком» занял Алексей Франдетти. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в Департаменте культуры Москвы.

— По предложению творческого коллектива главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» назначен Алексей Франдетти, — говорится в сообщении.

При этом сам режиссер отметил важность его назначения. По его словам, это является огромной радостью и не меньшей ответственностью для него.

— Повторять успехи «Ленкома» невозможно, но творить новую историю — реально. Уверен, что мое желание, энергия и опыт Марка Борисовича Варшавера (директора театра — прим. «ВМ») сделают эту историю яркой и ценной не только в Москве, но и за ее пределами, а наша любовь к сложносочиненным музыкальным спектаклям поможет родиться многим художественным высказываниям, — цитирует его РИА Новости.

Также стало известно, что московский театр «Современник» объявил о формировании художественного совета, председателем которого избран народный артист РФ Владислав Ветров. Так, в состав нового худсовета театра вошли народные и заслуженные артисты Людмила Крылова и Александр Хованский, а также Алена Бабенко, Светлана Иванова, Сергей Гирин, Иван Стебунов и Полина Рашкина.

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