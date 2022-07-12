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Захарова призвала рассекретить счета нацистской Германии в швейцарских банках

Евгений Белоусов
В мире
Захарова призвала рассекретить счета нацистской Германии в швейцарских банках
Фото: МИД РФ

Признание президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом легитимности заморозки российских вкладов полностью перечеркивает вековую систему кредитной секретности. Об этом во вторник, 12 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— А как же банковская тайна? Если с ней покончено, то, может, имеет смысл рассекретить историю счетов нацистской Германии в швейцарских банках? Не частично, а полностью, до самого конца, с историями семей и ближнего круга, — заметила она.

По ее словам, Кассис признал легитимным заморозку счетов России ввиду слишком больших затрат на восстановление Украины. Такие действия вполне могут привести к очередному финансово-кредитному кризису, написала Захарова в своем Telegram-канале.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфискация российских активов в пользу Украины создаст опасный прецедент. По его словам, право собственности является фундаментальным правом человека, и его необходимо защищать в любой ситуации.

Кроме того, конфискация российских активов требует подходящей правовой базы. Однако швейцарский лидер подчеркнул, что таковой нет почти ни у одной страны Европы.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Соединенное Королевство выступает за конфискацию попавших под антироссийские санкции активов в пользу Украины и в данный момент прорабатывает этот вопрос. Глава МИД считает, что парламенту Великобритании, «скорее всего», потребуется принять новый закон, который позволил бы конфисковать замороженные активы РФ.

Банки Швейцария Мария Захарова
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