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Суд вынес приговор по делу о выводе из России 126 миллиардов рублей

Анастасия Колоскова
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о выводе из России 126 миллиардов рублей
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской районный суд города Москвы вынес приговор членам преступного сообщества Александру Коркину, Алексею Соболеву, Льву Пахомову, Ринату Юсупову и Винере Шариповой, которые организовали вывод валюты из РФ по подложным документам. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимые признаны виновными в совершении нелегальных валютных операций, в результате которых из России были выведены более 126 миллиардов рублей.

По решению суда, члены преступного сообщества получили от 15,5 до 19 лет лишения свободы. Суд также конфисковал у подсудимых 36 объектов недвижимости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге на сумму около полутора миллиардов рублей, а также деньги и ювелирные украшения.

Следствию удалось доказать, что в число организаторов сообщества входил владелец молдавского «Молдиндконбанка» Вячеслав Платон и известный в Молдове политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк. В криминальной схеме были также замешаны такие российские банки как «Западный», «Европейский Экспресс», «Кредитбанк» и другие.

По словам заместителя начальника 2 отдела УРОПД Следственного департамента МВД России Константина Абраменкова, Алексей Соболев и Лев Пахомов занимались открытием расчетных счетов для подконтрольных коммерческих структур.

— На них было зачислено более 126 миллиардов рублей, которые в дальнейшем использованы для покупки иностранной валюты руководителями казначейств российских банков Ринатом Юсуповым и Винерой Шариповой. При участии директора казначейства молдавского банка Елены Платон валюта перечислялась на счета нерезидента — BC Moldindconbank S.A. и таким образом выводилась из финансовой системы Российской Федерации, — пояснил Абраменков.

Он добавил, что до этого обвинительный приговор вынесен участвовавшим в преступном сообществе Александру Григорьеву, Олегу Кузьмину и Елене Платон. Они получили от 9 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают обстоятельства других эпизодов деятельности международного преступного сообщества.

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