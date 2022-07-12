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Эксперт рассказал, кто может заместить Lego в России

Араз Салехов
Общество
Эксперт рассказал, кто может заместить Lego в России
Фото: Вечерняя Москва

Уход всемирно известного бренда Lego открывает дорогу китайским производителям. Такое мнение во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщил президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.

— Уход всемирно известного бренда Lego — ожидаемое в связи с санкционным давлением явление. Тем не менее ввоз будет возможен по параллельному импорту. Китай, как известно «фабрика мира», так что стоит отметить тот факт, что самая большая фабрика Lego находится именно в Китае, а значит, априори соблюдены мировые стандарты качества, — отметил он.

По его словам, подобное позволит создать конкуренцию на рынке игрушек среди местных производителей. Так, на данном этапе в России начинает развиваться китайский бренд BanBao Co. Помимо этого, в стране существует спрос на другой китайский бренд Pokemon International.

Эксперт уверен, что развитие локальных брендов даст возможность китайским компаниям повысить качество своей продукции за счет строгого соблюдения экологических стандартов. В частности, большая часть производителей стремится к экологичному производству, обладая при этом всеми необходимыми сертификатами для осуществления продаж на территории РФ. В заключение Манкевич заверил, что линейки их товаров не уступают европейским и американским в своем разнообразии.

Стало известно, что датская компания по производству игрушек Lego расторгла контракт с российским дистрибьютором «Мир кубиков».

Накануне Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило изменения в списке товаров для параллельного импорта. Так, перечень дополнен продукцией брендов Siemens, BMW и Lego.

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