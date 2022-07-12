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Компания Lego расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России

Александр Афонин
Общество
Компания Lego расторгла контракт с дистрибьютором конструкторов в России
Фото: shutterstock

Датская компания по производству игрушек Lego расторгла контракт с российским дистрибьютором «Мир кубиков». Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group.

— Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность в России. Уточняется, что решение было принято после оценки перспектив продолжения бизнеса в стране. Деятельность компании будет осуществлять российский менеджмент.

Кроме того, французская сеть Sephora продаст магазины «Иль де Ботэ» российскому гендиректору. Организация объявила о подписании соглашения о продаже 100 процентов акций дочерней компании в России.

Президент России Владимир Путин заявил, что уход с российского рынка ряда иностранных компаний оказался настоящим благом для экономики страны. По его словам, Россия теперь будет поддерживать здоровую внутреннюю конкуренцию, которая обеспечит цены и качество товаров должного уровня.

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