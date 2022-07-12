Синоптик рассказал, почему мобильные приложения ошибаются с прогнозом погоды

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Многие смотрят прогноз погоды в мобильных приложениях и на главных страницах поисковых систем. Насколько точны такие метеосводки и можно ли им доверять? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Качество подобного рода прогнозов улучшается. По моим наблюдениям, онлайн-сервисы правильно улавливают тенденцию, но иногда ошибаются в сроках наступления перелома погоды и с осадками, — объясняет собеседник «ВМ».

При этом прогноз погоды более чем на пять дней с высокой долей вероятности окажется ошибочным. Синоптик подчеркивает: смотреть прогноз погоды в приложениях далее чем на пять дней бессмысленно.

— На один–два — смотреть можно, расхождение минимально, — говорит Шувалов. — А вообще, в условиях средней полосы инерционный прогноз достаточно хорош. Например, если мы скажем, что завтра будет такая же погода, как сегодня, мы угадаем в 65 процентах случаев.

Метеоролог отметил, что значок «%» в метеосводке, который отображается в мобильных приложениях под символом того или иного явления, означает вероятность наступления этого явления. Например, 70% рядом с изображением дождевого облака сообщает: дождь наступит в регионе с вероятностью в 70 процентов.

Также Шувалов рассказал, когда в Москву может вернуться жара. Он подчеркнул, что пока москвичей ждет небольшая передышка от высоких температур.