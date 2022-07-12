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Депутат МГД Козлов: Уличная социальная реклама патриотической направленности укрепляет силу духа защитников Донбасса

Василий Плиткин
Город
Депутат МГД Козлов: Уличная социальная реклама патриотической направленности укрепляет силу духа защитников Донбасса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Кампания социальной рекламы в виде уличных баннеров в поддержку специальной военной операции на Украине укрепляет силу духа солдат, а также дает возможность рассказывать приезжающим в город иностранцам правду. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в столичном парламенте Александр Козлов.

— Наш моральный долг — поддерживать нашу армию, которая на протяжении нескольких месяцев ведет тяжелейшую борьбу с нацизмом и терроризмом, которая защищает не только Донбасс, а всю Россию, всеми возможными способами. Люди организовывают различные гуманитарные сборы для наших бойцов и бойцов Донбасса, добрые акции: пишут письма, пожелания, адресуют их через социальные сети, радио, сочиняют стихи, песни, снимают клипы, размещают буквы «Z» на автомобилях — и все это очень важно и нужно, — отметил он.

При этом депутат добавил, что подобная инициатива укрепляет силу духа российский солдат, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, депутат Мосгордумы Александр Семенников заявил, что патриотический заряд должен быть частью визуального кода столицы. По его словам, новая социальная реклама на улицах столицы также соответствует духу времени.

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