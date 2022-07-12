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«Мы не такос»: первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с блюдом мексиканской кухни

Араз Салехов
В мире
«Мы не такос»: первую леди США раскритиковали за сравнение латиноамериканцев с блюдом мексиканской кухни
Фото: whitehouse

Супругу президента США Джилл Байден раскритиковали за сравнение латиноамериканской общины страны с такос — блюдом мексиканской кухни.

— Мы не такос, — ответила Национальная ассоциация испаноязычных журналистов.

Так, ранее она заявила, что выходцы из Латинской Америки в США настолько же «уникальны», как «такос для завтрака здесь, в Сан-Антонио». Кроме того, Байден сравнила диаспору с «бодегами» — этническими магазинчиками в Бронксе и с цветением растений в Майами.

— Обращение к такос в попытке подчеркнуть уникальность «латинос» в Сан-Антонио демонстрирует недостаток знаний в области культуры и деликатного отношения к разнообразию латиноамериканцев в этом регионе, — цитирует сообщение РИА Новости.

8 июля президент США Джо Байден во время своего выступления случайно прочитал инструкции с суфлера вместе с основным текстом. Американский лидер выступал в Белом доме на тему решения Верховного суда Штатов, отменившего конституционные гарантии права на аборт.

1 июля глава США заявил, что не считает пьяное вождение уголовным преступлением. Своим заявлением президент шокировал всю аудиторию канала.

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