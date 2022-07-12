Глава ЕКА объявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по ExoMars

Фото: Роскосмос

Европейское космическое агентство (ЕКА) не будет возобновлять сотрудничество с «Роскосмосом» по совместной миссии ExoMars. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава ЕКА Йозеф Ашбахер.

— Сегодня совет ЕКА рассмотрел миссию ExoMars Rover, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с «Роскосмосом», продолжают существовать, — заявил он.

Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars, изначально запланированный на 2018 год, переносился несколько раз и был до очередного ухудшения отношений РФ и Запада отложен на 2022 год, передает РИА Новости.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что американская компания Axiom Space с месячной задержкой совершила оплату в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз».

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что страна собирается возобновить свою лунную программу и запустить автоматический аппарат «Луна-25». По словам российского лидера, страна будет последовательно и настойчиво осуществлять все планы в космическом секторе, которые были намечены изначально.