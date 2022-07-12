Рогозин запретил российским космонавтам на МКС работать с манипулятором ERA

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Космонавты Роскосмоса не будут использовать европейский манипулятор ERA, установленный на российском модуле «Наука» Международной космической станции (МКС). Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

— О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием? — заявил он.

По словам Рогозина, к такому решению он пришел после того, как Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с Роскосмосом по совместной миссии на Марс. Кроме того, отечественная корпорация предпримет все усилия для возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля, написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В этот же день лава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по совместной миссии ExoMars.

До этого Рогозин сообщил, что американская компания Axiom Space с месячной задержкой совершила оплату в рублях за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на российском корабле «Союз».

В апреле президент России Владимир Путин заявил, что страна собирается возобновить свою лунную программу и запустить автоматический аппарат «Луна-25». По словам российского лидера, страна будет последовательно и настойчиво осуществлять все планы в космическом секторе, которые были намечены изначально.