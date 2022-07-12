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Власти ДНР рассчитывают войти в состав России в качестве республики

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти ДНР рассчитывают войти в состав России в качестве республики
Фото: Пресс-служба Совфеда

Донецкая Народная республика рассчитывает войти в состав России в качестве республики. Об этом во вторник, 12 июля, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

— Мы уверены и убеждены, что это все-таки будет Донецкая Республика, потому что мы имеем свой флаг и гимн. За эти государственные символы борются наши граждане сегодня, — отметила она.

Министр добавила, что на данном этапе не стоит торопить события, поскольку сейчас главным приоритетом для ДНР является освобождение республики, сообщает ТАСС.

Накануне советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков заявил, что присоединение освобожденных южных регионов Украины к России неизбежно, все попытки Киева помешать процессу обречены на провал. По его словам, звучащие в правительстве Украины заявления о том, что ВСУ вернут утраченные южные территории, означают лишь осознание того, что Херсонская и Запорожская области станут частью России.

В четверг, 7 июля, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о возможном рассмотрении вопроса о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав России. По ее словам, это может произойти в том случае, если пройдут соответствующие референдумы в республиках.

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