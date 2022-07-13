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Присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве Калмановича

Лейла Алиева
Происшествия
Присяжные вынесли обвинительный приговор по делу об убийстве Калмановича
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении трех исполнителей убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича.. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, Багаудин Костоев, Али Белхороев и Батыра Тумгоев признаны виновными в зависимости от роли каждого по статьям «Убийство организованной группой по найму», «Покушение на убийство организованной группой по найму» и «Незаконный оборот оружия».

— Коллегия присяжных заседателей в отношении подсудимых вынесла обвинительный вердикт, на основании которого судом будет постановлен приговор, — заключила Иванова.

Тело Шабтая Фон Калмановича нашли 2 ноября 2009 года с множественными огнестрельными ранениями в иномарке на проезжей части Новодевичьего проезда. В той же машине находился раненый водитель убитого. Следователи установили, что Костоев, проезжая мимо автомобиля Калмановича вместе с подельниками, открыл огонь по мужчине.

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