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«Завистливые крысы»: Бородина ответила недовольным ее внешностью подписчикам

Лейла Алиева
Общество
«Завистливые крысы»: Бородина ответила недовольным ее внешностью подписчикам
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Телеведущая Ксения Бородина ответила недовольным ее внешностью подписчикам.

Недавно в сети появилось фото звезды якобы слетевшим фильтров. Фолловеры начали активно обсуждать в комментариях кадр и заметили у Бородиной проблемы с кожей, отметив, что она выглядит намного старше свои лет.

Сама знаменитость не стала долго молчать и заявила, что у нее прекрасное лицо, а те, кто не согласен должны смириться с ее красотой.

— Идите бродите, завистливые крысы! — подчеркнула она.

При этом Бородина посоветовала комментаторам провести время в спортзале и провести время с пользой вместо того, чтобы обсуждать ее внешность. По словам звезды, она не готова менять в себе что-то в угоду незнакомцам, но всегда стремится быть лучшей версией себя, пишет Пятый канал.

До этого стало известно, что телеведущая подарила своим дочерям автобус для поездок в школу и на дополнительные занятия. По ее словам, у дочерей «бешеный график», так как после школы они посещают кружки и всевозможные занятия. Девочкам приходится много ездить, так как семья живет в загородном поселке, а Бородина не хочет, чтобы они учились в сельской школе.

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