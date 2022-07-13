ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград
Европейский союз (ЕС) и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область. Об этом в среду, 13 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на источники с российской стороны.
По словам источника, Брюссель предоставил документ, который «полностью удовлетворил» Москву.
— В этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков, — рассказал он.
При этом речь идет о железнодорожном и автомобильном транзите, передают «Известия».
8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия продолжает диалог по калининградскому вопросу с Еврокомиссией и Литвой. По ее словам «решение проблемы слишком затянулось» — из-за незаконных рестрикций Вильнюса российские экономоператоры несут убытки, поэтому Москва «ожидать до бесконечности» не будет.
С полуночи 18 июня Литовские железные дороги заблокировали транзит грузов, попадающих под санкции Евросоюза, в Калининградскую область.