Врач назвал эффективное средство для борьбы с бессонницей

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Кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков рассказал о пользе мяты в борьбе с бессонницей.

— Мята снимает спазмы, соответственно, способствует расширению сосудов. Она снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы, помогает при бессоннице, — отметил он.

Специалист также добавил, что мята имеет легкие антисептические свойства. Однако это растение не стоит давать маленьким детям, а людям с болезнями желудочно-кишечного тракта лучше использовать его с осторожностью, пишет ФАН.

Сомнолог Дейв Гибсон сообщил, что концентрация на бодрствовании поможет человеку заснуть всего за десять секунд. По его словам, американские военные летчики часто придерживаются методики постепенного расслабления всего тела, начиная от лица и заканчивая стопами. После этого необходимо очистить разум от мыслей и повторять про себя фразу «не думай», но он против подобного способа.

При этом заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов отметил, что выспаться впрок невозможно.