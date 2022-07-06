Сомнолог сообщил, что невозможно выспаться впрок

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Мнение о том, что можно выспаться «на неделю вперед», является иллюзией, а ночная работа вредна для здоровья. Об этом рассказал заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Считается, что по всему миру не высыпаются в среднем 30 процентов человек. Во многом, это связано с частым использованием гаджетов, излучение которых затормаживает выработку гормона сна мелатонина.

По словам эксперта, в выходные нельзя выспаться «на неделю вперед».

— Сон не копится, как деньги– накопил, а потом расходуешь. Нет, это не так, — подчеркнул эксперт в комментарии НСН.

Эксперт добавил, что у недосыпа есть сиюминутные и отложенные негативные последствия. Невыспавшийся человек допускает больше ошибок за рулем и будет неэффективно работать в этот день, а накопление недосыпа вызывает проблемы со здоровьем — с сердечно-сосудистой системой, диабетом и ожирением.

До этого специалист назвал четыре способа заснуть при бессоннице.