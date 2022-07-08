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Сомнолог дал совет, как заснуть за 10 секунд

Ирина Игнатенко
Общество
Сомнолог дал совет, как заснуть за 10 секунд
Фото: Pexels

Концентрация на бодрствовании может помочь человеку заснуть всего за десять секунд, заявил сомнолог Дейв Гибсон, передает ФАН.

Американские военные летчики часто придерживаются методики постепенного расслабления всего тела, начиная от лица и заканчивая стопами. После этого необходимо очистить разум от мыслей и повторять про себя фразу «не думай». Но Гибсон выступил против подобного способа.

Врач предложил, наоборот, сосредоточиться на бодрствовании, тогда организм сам расслабится.

— Те, кто держал глаза открытыми, засыпали быстрее, чем те, кто закрывал глаза и пытался заснуть или, по сути, заставлял себя спать, когда не был достаточно уставшим, — отметил Гибсон.

Многие люди пренебрегают своим сном, лишаясь полноценного отдыха в течении семи–восьми часов в день. Телеведущий Майкл Мосли перечислил четыре эффективных и простых способа быстро заснуть при бессоннице.

Сон бессонница сомнолог
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