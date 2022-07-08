Сомнолог дал совет, как заснуть за 10 секунд

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Концентрация на бодрствовании может помочь человеку заснуть всего за десять секунд, заявил сомнолог Дейв Гибсон, передает ФАН.

Американские военные летчики часто придерживаются методики постепенного расслабления всего тела, начиная от лица и заканчивая стопами. После этого необходимо очистить разум от мыслей и повторять про себя фразу «не думай». Но Гибсон выступил против подобного способа.

Врач предложил, наоборот, сосредоточиться на бодрствовании, тогда организм сам расслабится.

— Те, кто держал глаза открытыми, засыпали быстрее, чем те, кто закрывал глаза и пытался заснуть или, по сути, заставлял себя спать, когда не был достаточно уставшим, — отметил Гибсон.

Многие люди пренебрегают своим сном, лишаясь полноценного отдыха в течении семи–восьми часов в день. Телеведущий Майкл Мосли перечислил четыре эффективных и простых способа быстро заснуть при бессоннице.