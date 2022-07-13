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Строительство подземного пешеходного перехода стартовало в Люберцах

Лейла Алиева
Общество
Строительство подземного пешеходного перехода стартовало в Люберцах
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты приступили к строительству в подмосковных Люберцах подземного пешеходного перехода на пересечении Октябрьского проспекта с улицей Красная. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в среду, 13 июля.

— Длина подземного перехода составит более 63 метров, ширина и высота — более 4 метров. Переход будет оборудован четырьмя закрытыми лестничными сходами, которые обеспечат жителям доступ на четную и нечетную стороны Октябрьского проспекта, а также на улицу Красная, — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме того, для маломобильных граждан установят подъемную платформу наклонного типа. Также на участке переустраивают инженерные коммуникации, устраивают пешеходные зоны и укладывают асфальт, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии столичного района Выхино-Жулебино. По его словам, в планах правительства провести комплексную реконструкцию станции «Выхино».

Строительство Люберцы переходы
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