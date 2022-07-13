Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач-терапевт рассказала, как дождливая погода влияет на работоспособность

Лейла Алиева
Общество
Врач-терапевт рассказала, как дождливая погода влияет на работоспособность
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна сообщила, что дождливая погода и повышенная влажность может негативно сказываться на работоспособности человека.

По ее словам, во время дождя снижается атмосферное давление и уменьшается количество кислорода в воздухе.

— Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка, — отметила специалист.

Врач посоветовала регулярно проветривать помещение, а также использовать кондиционер или осушитель воздуха, передает ФАН.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», почему может возникнуть повышенная сонливость. Среди самых распространенных причин сонливости она отметила недостаток сна, хронические заболевания, их обострение, интоксикация, инфекционные заболевания. При этом, в последнем случае организм включает защитные механизмы, чтобы справиться с вирусами, поэтому человек испытывает потребность в сне.

Здоровье Работа Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте