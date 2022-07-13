Врач-терапевт рассказала, как дождливая погода влияет на работоспособность

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Врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна сообщила, что дождливая погода и повышенная влажность может негативно сказываться на работоспособности человека.

По ее словам, во время дождя снижается атмосферное давление и уменьшается количество кислорода в воздухе.

— Особенно чувствительны к снижению атмосферного давления люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. У них может усилиться слабость и одышка, — отметила специалист.

Врач посоветовала регулярно проветривать помещение, а также использовать кондиционер или осушитель воздуха, передает ФАН.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», почему может возникнуть повышенная сонливость. Среди самых распространенных причин сонливости она отметила недостаток сна, хронические заболевания, их обострение, интоксикация, инфекционные заболевания. При этом, в последнем случае организм включает защитные механизмы, чтобы справиться с вирусами, поэтому человек испытывает потребность в сне.