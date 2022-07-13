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Более семи миллионов рецептов на бесплатные лекарства обеспечили в Москве

Георгий Соланович
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Более семи миллионов рецептов на бесплатные лекарства обеспечили в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва с начала 2022 года обеспечила более семи миллионов рецептов на бесплатные лекарства для льготных категорий населения. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 13 июля.

— Система закупок (лекарств — прим. «ВМ») давно и эффективно работает даже с учетом имеющихся внешних обстоятельств. Благодаря этому формирование запасов лекарственных средств идет в плановом порядке. <...> Только за первые шесть месяцев жители столицы получили бесплатных лекарств на сумму почти 23 миллиарда рублей, при этом аптеками было обеспечено около 7,3 миллиона рецептов, — заявила Ракова.

Право на льготное обеспечение лекарствами в столице имеют более 1,7 миллиона человек. В список продукции, получаемой бесплатно или с 50-процентной скидкой, входит около трех тысяч наименований. Годовой запас по необходимым медицинским препаратом был сформирован еще в апреле.

При этом граждане могут получить лекарства в аптеках просто предъявив QR-код электронного рецепта на экране смартфона. Функция доступна не только в аптечных пунктах Департамента здравоохранения города, но и в коммерческих аптеках, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 июля в России официально появился самый дорогой препарат в мире — швейцарское лекарство «Золгенсма», используемое для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

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