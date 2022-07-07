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В России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма»

Георгий Соланович
Общество
В России официально появился самый дорогой в мире препарат «Золгенсма»
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В России официально появился самый дорогой в мире — швейцарское лекарство «Золгенсма», используемое для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) в четверг, 7 июля.

— Стоимость одной дозы препарата составляет более чем два миллиона долларов. Первые упаковки «Золгенсма» получили маркировку и поступили в гражданский оборот. <...> Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, — говорится в сообщении.

В декабре Минздрав зарегистрировал швейцарский препарат «Золгенсма». Лицензия выдана на пять лет, она истечет в 2026 году. Тогда стоимость одного укола препарата оценивали примерно в 121 миллион рублей.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, из-за чего ребенок может потерять способность двигаться и даже дышать. В России уже было зарегистрировано два препарата для лечения спинальной атрофии — «Нусинерсен» («Спинраза») и «Рисдиплам».

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