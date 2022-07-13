Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МИД заявили, что западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость

Александр Афонин
В мире
В МИД заявили, что западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость
Фото: МИД РФ

Западные рейтинговые агентства выполняют политические заказы руководства своих стран, что говорит об их предвзятом отношении. Такое мнение выразил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический в среду, 13 июля.

— Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые «независимые» рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках. По сути, эти структуры выполняют политический заказ, четко следуя генеральной линии руководства своих государств, — сказал он.

Биричевский отметил, что уже давно имеет востребованность рейтинговая организация, которая могла бы предоставить объективную информацию об экономике и компаниях различных стран. По словам директора, Москва начала проработку данного вопроса со своими партнерами, передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Биричевский заявил, что ответ Москвы на санкции Запада может быть весьма болезненным. Он отметил, что в настоящее время правительство России применяет меры «не в полную силу».

организация Россия Рейтинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте