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Западные рейтинговые агентства выполняют политические заказы руководства своих стран, что говорит об их предвзятом отношении. Такое мнение выразил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Бирический в среду, 13 июля.

— Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые «независимые» рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках. По сути, эти структуры выполняют политический заказ, четко следуя генеральной линии руководства своих государств, — сказал он.

Биричевский отметил, что уже давно имеет востребованность рейтинговая организация, которая могла бы предоставить объективную информацию об экономике и компаниях различных стран. По словам директора, Москва начала проработку данного вопроса со своими партнерами, передает РИА Новости.

До этого Дмитрий Биричевский заявил, что ответ Москвы на санкции Запада может быть весьма болезненным. Он отметил, что в настоящее время правительство России применяет меры «не в полную силу».