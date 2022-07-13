МИД РФ заявил, что ответ на западные санкции может быть весьма болезненным

Фото: МИД РФ

Ответ Москвы на санкции Запада может быть весьма болезненным. Об этом заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский в среду, 13 июля.

Он также отметил, что в настоящее время Россия применяет меры не в «полную силу».

— Очевидно, что западные страны итак изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан. Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров, — подчеркнул Биричевский.

Санкции в отношении России оборачиваются бумерангом для экономики Запада. При этом он уточнил, что правительство страны прорабатывает соответствующие шаги, направленные на ужесточение ответных мер, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что Европейский союз (ЕС) снимет запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Отмечается, что Брюссель предоставил соответствующий документ, который «полностью удовлетворил» Москву. При этом речь идет о транзите как через железные дороги, так и автомобильные.