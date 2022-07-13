Студенты Московского политеха представили инновационную косметику в технопарке «Слава»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Студенты Московского политехнического университета в технологическом центре коллективного пользования (ТЦКП) технопарка «Слава» представили новейшие разработки — помаду и мазь от гематом на основе янтаря. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 13 июля.

Заместитель руководителя технопарка «Слава» Игорь Чмутин пояснил, что янтарная косметика уже давно представлена на рынке. Однако она содержит либо пудру из янтаря, которая слабо влияет на кожу, либо синтезируемую химическим путем янтарную кислоту, которая уступает природной. В проекте студентов политеха используются компоненты из янтаря мелких фракций, что делает косметику эффективнее.

Продукцией студентов уже заинтересовалась одна российская компания. Она намеревается вывести косметические средства на рынок после их испытаний и сертификации.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что студенты при разработке проекта использовали инфраструктуру технопарка «Слава».

— Одной из важных задач центра в «Славе» является популяризация инновационных профессий среди молодежи, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

12 июля одному из крупнейших московских технопарков «Калибр» исполнилось 90 лет. Он включает в себя полигон для испытаний беспилотных транспортных средств и центр обработки данных.