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Москвичам назвали участки затруднения движения транспорта 13 июля

Георгий Соланович
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Москвичам назвали участки затруднения движения транспорта 13 июля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Основные затруднения движения транспорта в Москве в среду, 13 июля, ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что движение на некоторых участках Верейской улицы ограничат с 13 июля в связи с проведением строительных работ. Так, с 13 июля до 13 августа движение будет круглосуточно перекрыто в районе дома 11 строения 1 на Верейской улице.

С 13 августа до 24 августа нельзя будет проехать в районе 11 дома, а с 24 августа по 13 сентября в районе пересечения Верейской улицы с улицей генерала Дорохова организуют временные временные уширения, что позволит сохранить движение. С 14 по 4 октября в районе пересечения Верейской улицы с улицей генерала Дорохова движение будет осуществляться только по одной полосе в каждом направлении.

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