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На Запорожской атомной электростанции (АЭС) проводились запрещенные эксперименты, когда она находилась под руководством украинского правительства. Об этом в среду, 13 июля, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

— Режимом Порошенко — Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов, — сказал он.

Рогов добавил, что для фиксации нарушений должны были приехать специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Однако, по его словам, как только об этом узнал президент Украины Владимир Зеленский он отдал приказ об обстреле АЭС.

Он отметил, что целью удара был срыв визита инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе. Таким образом украинский лидер намеревался скрыть запрещенные эксперименты, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что два беспилотника Украины сбросили мины на здание, расположенное рядом с Запорожской атомной электростанцией. В результате удара в здании были повреждены кровля и окна.