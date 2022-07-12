Украинские беспилотники нанесли удар рядом с Запорожской АЭС

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Два беспилотника Украины сбросили мины на здание, расположенное рядом с Запорожской атомной электростанцией (АЭС). Об этом во вторник, 12 июля, сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

— Сегодня в 0:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметра на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС, — сказал он.

Представитель ВГА добавил, что в результате удара была повреждена кровля и остекление здания. Уточняется, что после нападения никто не пострадал, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями. Пострадавших жителей начали принимать в больнице.

Позже стало известно, что в результате удара по Новой Каховке украинскими военными погибло не менее шести человек. Кроме того, множество мирных жителей находится под завалами, некоторые из них были заблокированы в собственных квартирах. В настоящее время им не могут помочь.