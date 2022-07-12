При ударе ВСУ в Новой Каховке погибли не менее шести человек

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В результате удара по Новой Каховке украинскими военными погибло не менее шести человек. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев во вторник, 12 июля.

— Шесть человек (погибших — прим. «ВМ») есть, это точно. И десятки раненых, у них осколочные ранения, порезы, — отметил он.

Также много жителей находится под завалами, некоторых заблокировали в собственных квартирах. В настоящее время им не могут помочь. При этом в больницу продолжают доставлять раненных, передает ТАСС.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В связи с этим взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

Позже глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара пострадали десятки людей, также есть погибшие. Кроме того, разрушены десятки домов, а также повреждены многие объекты инфраструктуры, среди которых два городских рынка.