Хор «Московского долголетия» выступит на мероприятии в День города

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Участники летнего сезона «Московского долголетия» выступят на Дне города, который празднуют в столице в сентябре. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 13 июля.

— С начала лета в парках обучают и хоровому пению. Сейчас открыто 35 групп, в которых уже занимаются около 700 человек. Проект дает уникальную возможность не просто обучиться вокалу, но и присоединиться к хору и даже выступить на таком грандиозном мероприятии, как День города, — заявила Ракова.

На занятиях москвичи старшего поколения вместе с преподавателями работают над постановкой дыхания, а также осваивают приемы и техники хорового пения. Первая репетиция состоялась в Екатерининском парке, следующая намечена на 21 июля, передает официальный сайт мэра Москвы.

Горожане старшего поколения, которые проводят лето за городом, также не прерывают занятия в «Московском долголетии» и подключаются дистанционно. Посещать онлайн-уроки можно из любого региона, главное — иметь доступ в интернет. Сейчас открыто более трех тысяч групп более чем по 30 направлениям активностей.