Дачный сезон вместе с «Московским долголетием»: участники проекта рассказали о занятиях за городом

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Горожане старшего поколения, которые проводят лето за городом, не прерывают занятия в «Московском долголетии» и подключаются дистанционно. Посещать онлайн-уроки можно из любого региона, главное — иметь доступ в интернет. Сейчас открыто более 3 тысяч групп по более чем 30-ти направлениям активностей.

Наибольшее количество участников «Московского долголетия» составляют женщины, для которых вопросы красоты и сохранения хорошей физической формы являются актуальными в любом возрасте. В тройку самых популярных онлайн-групп вошли занятия по направлению «Красота и стиль». На них долголеты учатся ухаживать за лицом и телом, правильно питаться, изучают модные тенденции, посещают уроки макияжа, самомассажа, школу моделей и многое другое.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Татьяна Мочульская присоединилась к проекту в марте 2022 года и сразу записалась на онлайн-занятия «Здоровое питание». Всего за пять месяцев участница сбросила 16 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

— Были попытки самостоятельно наладить режим питания, но ничего не получалось. Честно признаться, первый раз подключилась к занятию с долей скепсиса, но, когда уже через неделю появился первый результат, все сомнения развеялись. Меня не узнают знакомые, и самой очень нравится, как выгляжу. Кроме того, кардинально изменилось отношение к еде, стали другими вкусовые рецепторы, появились полезные привычки, а главное — улучшилось здоровье. Постепенно к новому рациону стали приобщаться домочадцы и очень довольны. Здоровое и правильное питание — это не диета, а стиль жизни. Не собираюсь останавливаться на достигнутом, планирую к отпуску сбросить еще несколько килограммов и надеть любимое платье, — говорит участница проекта.

Татьяна большую часть времени проводит на даче и рада, что теперь в «Московском долголетии» есть возможность заниматься без отрыва от домашних хлопот. Участница также подключается к урокам фейсфитнеса, чтобы сохранять тонус и упругость кожи лица, гимнастики и онлайн-экскурсиям.

— С появлением занятий «Московского долголетия» стала более дисциплинированной. Каждый день расписан по минутам, уже все родственники и друзья знают, в какое время меня лучше не беспокоить. Также привлекла к занятиям маму, которой исполнилось 86 лет. Она с удовольствием смотрит онлайн-экскурсии и делает гимнастику. Теперь никому в доме не скучно, у всех есть хобби и нет времени для безделья, — говорит Татьяна.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Разнообразила загородный досуг и Татьяна Кузина. Женщина также посещает курсы по фейсфитнесу, делает зарядку для глаз и гимнастику. Все это участница «Московского долголетия» совмещает в перерыве между уходом за садом и воспитанием внука, который часто проводит время с бабушкой на даче.

— Занятия помогают не только разнообразить досуг летом, но и имеют положительное влияние на здоровье. Например, заметила, что благодаря гимнастике, стало проще трудиться в саду, а также поспевать за активным внуком. С помощью фейсфитнеса подтянула овал лица, а после того, как стала подключаться к группе «Гимнастика для глаз», улучшилось зрение, — говорит Татьяна Кузина.

СПРАВКА

Впервые в истории проекта занятия проходят в трех форматах — очные в помещениях и на свежем воздухе, а также онлайн. Все они равноценны и дополняют друг друга, давая еще больше возможностей для участников. Москвичи старшего поколения могут заниматься в любом удобном для себя формате или чередовать их между собой.

Горожане «серебряного» возраста, которые проводят лето в городе, могут присоединиться к занятиям проекта на свежем воздухе. Скандинавская ходьба, гимнастика, танцы, йога, цигун, футбол, настольный и большой теннис, рисование, иностранные языки, пешие экскурсии и другие активности проходят в 18 столичных парках, а также в скверах и на спортивных площадках.

Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».