Спортивный объект построят на месте снесенного комплекса ЦСКА

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 39с1 Карта всех событий

Новый спортивный объект планируется построить на месте снесенного спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в среду, 13 июля.

Градостроительно-земельная комиссия столицы уже внесла изменения в правила землепользования и застройки в отношении территории на Ленинградском проспекте.

Так, на участке площадью 2,34 гектара в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы появится здание спортивного назначения, поэтажная площадь которого составит более 49 тысяч квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

В столице одобрили строительство 1,25 миллиона квадратных метров социальных и спортивных объектов в первой половине текущего года. Так, специалисты возведут на Ленинградском шоссе спорткластер «Динамо», в который войдут стрелково-спортивный комплекс, крытая ледовая площадка и многое другое. А в районе Южное Бутово появится двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). При этом оба здания будут построены на свободных участках.

Кроме того, в районе Строгино планируется строительство многофункционального комплекса с технопарком, клинико-диагностическим центром, гостиницей и бизнес-центром.