Владимир Ефимов: 178 арендаторов и собственников земли получили городскую поддержку

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Столичныепредприниматели получили поддержку бизнеса, в ее рамках можно перенести земельные платежи за второй квартал 2022 года на полгода вперед. Об этом в среду, 13 июля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Эта мера оказалась востребованной среди столичных девелоперов. Возможностью отсрочить на полгода платежи за второй квартал воспользовались 178 арендаторов и собственников земельных участков, а общая сумма земельных платежей, которую они перенесли, составила 10,3 миллиарда рублей, — сообщил Ефимов.

Также он пояснил, что в марте 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план мероприятий по стабилизации экономической ситуации. Такие меры прежде всего направлены на застройщиков.

Отсрочка в полгода позволяет предпринимателям перенаправить освободившиеся средства на реализацию градостроительных проектов, дополнил Ефимов. Поддержку уже получили 55 владельцев 90 земельных участков.Они отсрочили платежи на общую сумму 3,64 миллиарда рублей.

Недавно Ефимов рассказал, что уровень безработицы в Москве достиг отметки в 0,45 процента, что соответствует данным за апрель 2020 года.