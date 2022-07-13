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Эксперт рассказал о новых финансовых возможностях для россиян

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт рассказал о новых финансовых возможностях для россиян
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Текущий курс рубля открывает для россиян новые финансовые возможности, которые выгодны не только для бизнесменов, но и для простых граждан. Например, сейчас выгоднее отправиться в отпуск. Об этом сообщил международный финансовый консультант Василий Еременко.

— Можно купить по низкому курсу валюту, которую можно потратить различными способами. Кто-то собирается в отпуск — сейчас это на самом деле гораздо выгоднее, чем в январе или год назад, потому что курс позволяет. Кто-то, возможно, занимается инвестициями и может укрепить свой инвестиционный портфель, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

Эксперт добавил, что в настоящее время котировки падают — это хороший шанс для начинающих инвесторов сделать выгодные вложения.

Накануне курсы доллара и евро сравнялись на Мосбирже на уровне около 59,3 рубля. Такая ситуация ранее была зафиксирована только в 2002 году, передает ФАН.

Ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как и на сколько ослабнет рубль до конца года.

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