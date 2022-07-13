Очные занятия начались в столичной «Школе родственного ухода»

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Очные практические занятия начались в столичной «Школе родственного ухода» в дополнение к онлайн-курсам. Об этом сообщил заместитель главы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Павел Келлер в среду, 13 июля.

— Проект создан специально для тех москвичей, которые заботятся о близких, потерявших способность к самообслуживанию. Сегодня уже более 600 человек стали слушателями «Школы родственного ухода»... Переход из онлайн-среды в очную очень важен. На занятиях слушатели смогут закрепить изученный материал, проверить в комфортной обстановке, насколько верно выполняются процедуры по уходу, задать вопросы тренерам, — заявил Келлер.

По его словам, первый очный тематический курс по долговременному уходу состоялся в начале июля и получил позитивный отклик от его участников, передает официальный сайт мэра Москвы.

За 4,5 года работы проект «Московское долголетие» стал центром притяжения для активных горожан старшего поколения. На занятиях участники не только получают новые знания, творчески самореализовываются, занимаются спортом, но и расширяют круг общения: находят новых друзей, встречают любовь и даже создают семьи.