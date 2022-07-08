Проект «Московское долголетие» помогает в укреплении и создании новых семей

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
За 4,5 года работы проект «Московское долголетие» стал центром притяжения для активных горожан старшего поколения. На занятиях участники не только получают новые знания, творчески самореализовываются, занимаются спортом, но и расширяют круг общения — находят новых друзей, встречают любовь и даже создают семьи.
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Нина Ивановна Максимкина и Александр Кимович Масалитов были достаточно долгое время знакомы до того, как пришли в «Московское долголетие». По признанию супругов, перейти к решительным действиям и сыграть свадьбу их подтолкнул именно проект.
— Всегда все делаем вместе, и занятия «Московского долголетия» не стали исключением. Знакомство с проектом произошло на курсах по информационным технологиям. Потом поняли, что здесь можно еще и творчески самореализовываться, тем более что Александр Кимович — музыкант, играет на гитаре и клавишных. Когда друзья из проекта спросили, почему бы нам не сыграть свадьбу, впервые серьезно задумались об этом. В ноябре 2019 года расписались. Оба считаем, что именно «Московское долголетие» помогло сделать этот важный шаг, — говорит Нина Максимкина.
Сейчас Нина Ивановна занимается живописью, рукоделием и посещает кулинарные курсы. Александр Кимович увлекается музыкой — аккомпанирует коллективам «Московского долголетия», выступает с концертами, на которых обязательно присутствует жена.
Супруги отмечают, что всегда поддерживают друг друга. Например, Нина Ивановна помогает подобрать тексты и стихи для музыкальных экспериментов супруга, а Александр Кимович подсказывает, как лучше построить композицию для новых картин и первым видит наброски жены. Помимо уважения, взаимопонимания и любви, главным в отношениях пара считает умение не таить обиды и разговаривать о возникающих проблемах.
— Девиз семьи — если неправ, извинись. Всегда считаем, что все проблемы нужно проговаривать, тогда не будет недомолвок и обид, — говорит Александр Кимович.
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Объединил проект также пару Елькиных. В 2018 Анатолий Алексеевич пережил потерю жены. Его коллега Надежда Михайловна, чтобы помочь отвлечься и найти интерес к жизни, пригласила мужчину на занятия английским в «Московском долголетии». Так они подружились — вместе шли после работы на урок, делали домашние задания, гуляли. По словам супругов, общие интересы помогли сблизиться.
В октябре 2019 года пара решила расписаться. Свадьба была очень скромной. Сейчас супруги не расстаются и все делают вместе. В период пандемии занимались онлайн в «Московском долголетии» — посещали курсы по ландшафтному дизайну и садоводству, многие знания потом применяли на дачном участке. Осваивали секреты красоты — самомассажа и фейсфитнеса, а также, поскольку оба заядлые путешественники, в период пандемии нашли альтернативу и вместе с другими участниками проекта на онлайн-экскурсиях изучали мир. Сейчас пара в поиске новых активностей. Анатолий Алексеевич мечтает заняться танцами и уже вместе с супругой выбирают направление и преподавателя.
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
А вот Татьяна Владимировна Потапова и Борис Алексеевич Ерастов познакомились недавно. Их история, как будто списана с сюжета одной из новелл фильма «Серебряная астра» проекта «Московского долголетия» — «Первый день на пенсии». Татьяна Владимировна всегда увлекалась спортом, поэтому в «Московском долголетии» сразу выбрала направление — скандинавская ходьба. В один из зимних дней женщина пришла на занятия, даже не ожидая, что встретит нового друга. Во время тренировки на спортивную и активную женщину обратил внимание новичок группы Борис Алексеевич. Дождавшись окончания занятия, подошел и пригласил на свидание, а также признался, что готов усердно работать над собой, чтобы добиться таких же результатов.
Пара только в начале отношений. Они отмечают, что в первую очередь нашли друг в друге друзей. Сейчас у них много совместных увлечений — помимо скандинавской ходьбы, начали изучать английский язык, посещают театры, выставки, много гуляют и общаются.
В проекте «Московское долголетие» занимается много супружеских пар. По мнению психологов, зачастую залогом хороших отношений являются общие интересы, совместная деятельность, новые знания и впечатления.
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы
Семья Левицких в этом году отметят 61 год совместной жизни. Оба супруга творческие люди. Александр Сергеевич увлекается видеомонтажом, а Людмила Николаевна — живописью. Вместе посещают скандинавскую ходьбу, а также любят мини-путешествия вместе с «Добрым автобусом». Недавно пара посетила обзорную экскурсию по центру столицы, по итогу которой Александр Сергеевич уже смонтировал ролик.
СПРАВКА
Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».
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