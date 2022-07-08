Проект «Московское долголетие» помогает в укреплении и создании новых семей

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Пара только в начале отношений. Они отмечают, что в первую очередь нашли друг в друге друзей. Сейчас у них много совместных увлечений — помимо скандинавской ходьбы, начали изучать английский язык, посещают театры, выставки, много гуляют и общаются.

В проекте «Московское долголетие» занимается много супружеских пар. По мнению психологов, зачастую залогом хороших отношений являются общие интересы, совместная деятельность, новые знания и впечатления.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Семья Левицких в этом году отметят 61 год совместной жизни. Оба супруга творческие люди. Александр Сергеевич увлекается видеомонтажом, а Людмила Николаевна — живописью. Вместе посещают скандинавскую ходьбу, а также любят мини-путешествия вместе с «Добрым автобусом». Недавно пара посетила обзорную экскурсию по центру столицы, по итогу которой Александр Сергеевич уже смонтировал ролик.

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Посмотреть расписание и записаться на занятия можно, заполнив специальную форму на сайте mos.ru/age или позвонив по телефону территориального центра социального обслуживания своего района, контакты указаны на сайте в разделе «Как стать участником».