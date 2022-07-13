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Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП и комендантский час на острове

Елена Самойлова
В мире
Власти Шри-Ланки ввели режим ЧП и комендантский час на острове
Фото: shutterstock

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе объявил о введении чрезвычайного положения на всем острове и комендантского часа в Западной провинции. Об этом в среду, 13 июля, сообщил информационный портал Ada Derana.

Помимо этого, Викрамасингхе распорядился задерживать и конфисковывать все транспортные средства, в которых протестующие передвигаются по острову. Кроме того, премьер поручил силовикам арестовывать тех, кто нарушает общественный порядок.

При этом в канцелярии правительства Шри-Ланки заявили, что премьер имеет право на соответствующие решения, поскольку является исполняющим обязанности главы государства, передает ТАСС.

Накануне, 12 июля, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление о своей отставке.

9 июля во время акции протестующие окружили резиденцию экс-президента и ворвались внутрь. В минобороны островного государства отметили, что Раджапакса успел эвакуироваться до того, как в здание проникли протестующие.

Кризис в Шри-Ланке связан с нехваткой денег в стране из-за снижения турпотока. В островном государстве наблюдается нехватка топлива, в некоторых регионах даже отключают электроэнергию. Акции протеста населения начались в апреле.

Шри-Ланка комендантский час Режим ЧС
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