Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Die Welt: Путин лишил США и ЕС союзников на Ближнем Востоке

Елена Самойлова
В мире
Die Welt: Путин лишил США и ЕС союзников на Ближнем Востоке
Фото: Администрация президента РФ

Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе. Об этом в среду, 13 июля, сообщило немецкое издание Die Welt.

— Путину удалось обеспечить Москве ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов в регионе, — отмечается в публикации.

Попытка США организовать глобальный антироссийский фронт при содействии арабских союзников потерпела неудачу. Объединенные Арабские Эмираты, будучи важнейшим союзником Вашингтона, не присоединились к осуждению российской спецоперации на Украине. По мнению авторов статьи, это произошло потому, что в арабском мире явно ощутимо «разочарование в демократических идеалах Запада».

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о возможных итогах визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что взаимодействие с королевством нужно для противостояния с Россией, победы в конкурентной борьбе с КНР и стабилизации Ближневосточного региона.

Однако предстоящая поездка может обернуться для Байдена «большим конфузом». По словам телеведущего Fox News Стюарта Варни, американский лидер в ходе визита запросит увеличение поставок нефти, что вряд ли выполнимо. Варни напомнил, что на полях саммита G7 Байдену сообщили об ограничениях добычи нефти ОАЭ и Саудовской Аравии. Он добавил, что в случае согласия Эр-Рияда стране необходимо будет получить согласие со стороны ОПЕК+, в состав которого входит и Россия.

Ближний Восток Евросоюз (ЕС) Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте