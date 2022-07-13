Die Welt: Путин лишил США и ЕС союзников на Ближнем Востоке

Фото: Администрация президента РФ

Ближневосточные страны перестали быть надежными союзниками Запада из-за усиления роли России в регионе. Об этом в среду, 13 июля, сообщило немецкое издание Die Welt.

— Путину удалось обеспечить Москве ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов в регионе, — отмечается в публикации.

Попытка США организовать глобальный антироссийский фронт при содействии арабских союзников потерпела неудачу. Объединенные Арабские Эмираты, будучи важнейшим союзником Вашингтона, не присоединились к осуждению российской спецоперации на Украине. По мнению авторов статьи, это произошло потому, что в арабском мире явно ощутимо «разочарование в демократических идеалах Запада».

Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве» о возможных итогах визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Он объяснил, что взаимодействие с королевством нужно для противостояния с Россией, победы в конкурентной борьбе с КНР и стабилизации Ближневосточного региона.

Однако предстоящая поездка может обернуться для Байдена «большим конфузом». По словам телеведущего Fox News Стюарта Варни, американский лидер в ходе визита запросит увеличение поставок нефти, что вряд ли выполнимо. Варни напомнил, что на полях саммита G7 Байдену сообщили об ограничениях добычи нефти ОАЭ и Саудовской Аравии. Он добавил, что в случае согласия Эр-Рияда стране необходимо будет получить согласие со стороны ОПЕК+, в состав которого входит и Россия.