Вице-премьер Румынии заявил, что Евросоюз заплатит за введенные против России санкции

Фото: EPA

Грядущая зима может стать для всей Европы самой тяжелой за последние 60 лет. Такое мнение выразил вице-премьер Румынии Келемен Хунор.

— В первую очередь мы, Евросоюз, этой зимой заплатим цену за санкции против России. Мы должны сказать откровенно: к сожалению, в настоящее время нет никаких признаков приближения конца войны. Это будет суровая зима. Может быть, самая суровая зима за последние 40–50–60 лет, — цитирует Хунора РИА Новости.

По словам румынского политика, конфликт на территории Украины продлится дольше, чем ожидалось, и отразится на ЕС. Однако, добавил Хунор, введение санкций являлось необходимой мерой, поскольку «других рычагов влияния не было». Вице-премьер добавил, что его страна сможет справиться с проблемами в энергетике.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что после начала российской спецоперации на Украине 140 стран мира выступили против. Но мнения о допустимых мерах и последствиях кризиса разошлись — многие страны не хотят принимать чью-то сторону, так как это поставит под угрозу их геополитические интересы.

Также Боррель заявил, что Евросоюз не собирается воевать с Россией. По его словам, главным ответом на российскую спецоперацию на Украине будут оставаться санкции.