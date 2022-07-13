В России выявили 3929 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 3929 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в среду, 13 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончались 42 гражданина, еще 1329 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 3363 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Накануне оперативный штаб Москвы порекомендовал москвичам возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Повышение численности зараженных связано с распространением неопасного подштамма «омикрона».

По данным оперштаба, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с распространением неопасных субвариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон». Базовая планка заболеваемости ковидом в Москве на данный момент самая низкая за всю пандемию.

Позже в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России не потребуется вводить ограничения из-за роста числа выявленных случаев COVID-19.