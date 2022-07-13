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Эксперт назвала главное отличие вируса оспы обезьян от коронавируса

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт назвала главное отличие вируса оспы обезьян от коронавируса
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, чем отличаются вирусы оспы обезьян и коронавируса.

Она отметила, что специалисты не ожидают резкого распространения оспы обезьян в России, так как для этого требуется более тесный контакт среди людей и определенная форма заболевания, чтобы передать эту инфекцию.

— Это значительно отличает оспу обезьян от коронавируса. Однако же, помня о том, что мы знали о коронавирусе довольно много, мы никак не ожидали столько мутаций этого вируса, который преподнес нам некие сюрпризы, — отметила она в комментарии Nation News.

Вирусолог Анатолий Альтштейн добавил, что оспа обезьян не вызывает большое число летальных случаев. Необходимо отслеживать случаи заболевания, выявлять контактных людей. Нужно, чтобы они изолировались или в больнице, или в домашних условиях — это позволить остановить распространение болезни, передает Life.ru.

В России 12 июля выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии.

Коронавирус Вирусы Оспа обезьян
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