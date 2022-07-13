Три поликлиники построят в Новой Москве в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Три детско-взрослые поликлиники планируется построить в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы в 2023 году. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин в среду, 13 июля.

— Создание плотной сети поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи как в уже сложившихся районах, так и в планируемых для строительства, позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей новых округов. Поликлиники и больницы соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды, — подчеркнул Жидкин.

Так, поликлинику на 520 посещений в смену построят в Сосенском поселении, а два медучреждения на 750 посещений — в поселениях Внуковское и Московский. Каждую больницу оснастят новейшим оборудованием и мебелью с учетом передовых технологий. После завершения строительства все поликлиники перейдут в собственность города.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл филиал № 5 Городской поликлиники № 45 в районе Ховрино. В больнице проводились работы по комплексной реконструкции.