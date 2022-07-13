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Столичные спасатели вытащили из воды более 60 человек с начала года

Араз Салехов
Общество
Столичные спасатели вытащили из воды более 60 человек с начала года
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за семь месяцев этого года спасли свыше 60 человек. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Спасатели на воде напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах: выбирайте для купания только оборудованные для этого пляжи. После длительного пребывания на солнце не заходите в воду, не переоценивайте свои силы, — говорится в сообщении.

Так, в ходе спасательных работ специалисты провели свыше 150 тысяч профилактических мероприятий, среди них более 35 тысяч патрулирований и свыше 82,5 тысячи профилактических бесед с отдыхающими.

Также спасатели организовали 39 очных уроков безопасности и около 700 занятий в дистанционном формате, в которых приняли участие почти 50 тысяч школьников, и многое другое, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что за первые полгода подразделения Пожарно-спасательного центра Москвы ликвидировали более тысячи пожаров и спасли почти 500 человек. В частности, пожарные и спасатели выезжали на водные происшествия и поисково-спасательные работы 49 раз, а также более 7,2 тысячи раз оказывали социальную помощь москвичам.

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