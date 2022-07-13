Дерзкий вор вынес из магазина в Москве продуктов на 13 тысяч рублей. Видео
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении грабежа в супермаркете. Об этом в среду, 13 июля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
По ее словам, двое мужчин обокрали магазин на 9-й Парковой улице на крупную сумму денег. Администратор продуктового пытался задержать их, но не смог.
Момент кражи попал на видео.
На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник в куртке заходит в магазин и, забрав пачку сигарет с витрины, спокойно уходит. Позже он вернулся с другом и вынес из магазина полную корзину продуктов.
Вскоре после этого злоумышленников задержали на 2-й Прядильной улице. Ими оказались двое приезжих мужчин 25 и 26 лет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в хищении денежных средств, принадлежащих посетителю банка. По данным ведомства, мужчина, находясь в помещении финансово-кредитной организации, во время обслуживания обнаружил в ячейке для передачи наличных кассиру оставленные кем-то 500 тысяч рублей.